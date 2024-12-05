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الإمارات

دبي .. وسائل النقل العام تستقبل 8 ملايين راكب خلال عطلة عيد الاتحاد

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البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة والتنقل المشترك بالإضافة إلى مركبات الأجرة خلال الاحتفال عطلة عيد الاتحاد لـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر الجاري، قد وصل إلى (8,001,724) راكباً.

وقد استخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر (3,037,388) راكبا، فيما أَقَلَّ الترام (122,668) راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في الأيام المذكورة (1,662,134) راكباً.

ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها (341,420) راكباً. ونقلت مركبات شركات التطبيقات الذكية (617,593) راكباً، ونقلت مركبات التأجير بالساعات (4,536) راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت (2,215,490) راكباً.