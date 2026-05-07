أحمد بن سعيد: مجموعة الإمارات تسجل أداءً قياسياً في السنة المالية 2025-2026

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن مجموعة الإمارات سجلت مجدداً أداءً قياسياً خلال السنة المالية 2025-2026، لترسّخ مكانتها كواحدة من أكثر مجموعات الطيران العالمية قوة واستدامة.

وقال سموه: "يجسّد هذا الأداء الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ويعكس التزام كوادر مجموعة الإمارات، والثقة المتواصلة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا حول العالم".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "سجّلت مجموعة الإمارات مجدداً أداءً قياسياً خلال السنة المالية 2025-2026، لترسّخ مكانتها كواحدة من أكثر مجموعات الطيران العالمية قوة واستدامة.

يجسّد هذا الأداء الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ويعكس التزام كوادر مجموعة الإمارات، والثقة المتواصلة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا حول العالم.

وأكد سموه أن هذه النتائج الاستثنائية، التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية، تؤكد متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرته العالية على التكيّف، وهو نموذج يرتكز على السلامة والتميّز والابتكار، ويستند إلى كفاءة كوادرنا وقوة شراكاتنا.

وختم سموه: "يبقى الإنسان في دبي الركيزة الأساسية لمسيرة النمو، وهو ما انعكس بوضوح في التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران. ومن هذا المنطلق، نواصل تركيزنا على ترسيخ مكانة دبي كمحور عالمي رائد للطيران، يعزز الربط بين الأسواق ويدعم حركة التجارة والاقتصاد العالمي".