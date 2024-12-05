الإمارات تفتتح 10 مراكز ولادة في أفغانستان

افتتحت دولة الإمارات 10 مراكز ولادة ورعاية المرأة في سبع ولايات بجمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، وذلك ضمن برنامج الإمارات للتنمية المتكاملة في أفغانستان، الهادف إلى تعزيز البُنى التحتية الأساسية في شتى القطاعات التنموية لاسيما قطاع الرعاية الصحية.

وبذلك تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية والتنموية، في إطار سياسة المساعدات الخارجية والمشروعات والبرامج الإنمائية إلى مختلف دول العالم، بإشراف وتنفيذ مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في أفغانستان.

وفي هذا الصدد، أوضحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أنّ دولة الإمارات - وبحرص من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"- تواصل أعمالها الإنسانية والخيرية والتنموية في أفغانستان، حيث تم يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 افتتاح 10 مراكز ولادة في سبع ولايات أفغانية مختلفة، بواقع مركزين في كل من: هيرات وقندهار وبكتيا، ومركز واحد في كل من: جلال أباد وهلمند وباكتيكا ومزار شريف.

وأشارت إلى تسجيل أول حالة ولادة لأنثى في اليوم التالي من افتتاح مركز ولاية مزار شريف، وسُميت المولودة فاطمة تيمّناً باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”.

وأكدت معاليها على التزام دولة الإمارات بمساعدة المجتمعات والشعوب المُحتاجة، انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في الاهتمام بالإنسان أينما كان، والعمل على توفير الخدمات الصحية الضرورية لمن يحتاجها في أنحاء العالم.