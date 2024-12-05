قرقاش: مستمرون في دعم غزة بعيداً عن عبث التصريحات والمزايدات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تتصدر الدول الأكثر دعماً لسكان غزة، بعيداً عن عبث التصريحات والمزايدات، مضيفاً مستمرون بالأفعال في عون الأشقاء عبر مبادرات نوعية للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية في غزة.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس: "بعيداً عن عبث التصريحات والمزايدات، الإمارات تتصدر الدول الأكثر دعماً لسكان غزة، مرتكزة إلى نهجها الإنساني وموقف قيادتها التاريخيّ والمتواصل في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "مستمرون بالأفعال في عون الأشقاء عبر مبادرات نوعية للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية في غزة".