الإمارات: عدم التحرك بشأن إرهاب إيران يضرب مصداقية مجلس الأمن

أكدت دولة الإمارات أن أثر التهديدات الإيرانية لا يقتصر على الإمارات، بل يمتد إلى المنطقة كلها، وأن عدم التحرك بشأن إيران يؤثر سلباً في موثوقية مجلس الأمن، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد انتهاكات إيران باستخدام كل الأدوات، كما أكدت أن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن فصله عن سلوك طهران العدائي والإرهابي في المنطقة.

حق الرد

وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في مجلس الأمن، إن إيران هاجمت الإمارات في الرابع من مايو الجاري، مشيراً إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، مؤكداً أن الإمارات ستتخذ كل ما يلزم لحماية نفسها، قائلاً: «نتمسك بحق الرد على هجمات إيران»، وشدد السفير أبوشهاب على ضرورة اتخاذ إجراءات لإجبار إيران على خفض التصعيد في المنطقة.

وقال أبوشهاب إن أثر التهديدات الإيرانية لا يقتصر على الإمارات، بل يمتد إلى المنطقة كلها. وشدد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على أن ما يحدث في مضيق هرمز يؤثر في العالم، مؤكداً أن طهران تبتز الاقتصاد العالمي.

وقال أبوشهاب إن إرادة المجتمع الدولي واضحة، وعدم امتثال إيران واضح. ودعا المجلس لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد انتهاكات إيران باستخدام كل الأدوات.

واعتبر مندوب الإمارات أن عدم التحرك بشأن إيران سيؤثر سلباً في موثوقية مجلس الأمن الدولي، وأنه من الضروري المحافظة على مصداقية المجلس.

النووي الإيراني

من جهة أخرى أكدت دولة الإمارات خلال مناقشات اللجنتين الأولى والثانية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن فصله عن سلوك طهران العدائي والإرهابي في المنطقة. وأكدت أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التهديدات القائمة بشكل كامل.

كما أدانت الدولة تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت منشآت مدنية حيوية، معتبرة إياها تصعيداً خطيراً، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي، وسلوكها المزعزع للاستقرار، محذرة من خطورة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، حيث إن هذا المستوى من التخصيب يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.