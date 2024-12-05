جواز السفر الإماراتي يعزز صدارته العالمية

عزّز جواز السفر الإماراتي صدارته العالمية كأقوى جواز سفر في العالم، حيث تمكن من إضافة نقطة جديدة إلى رصيده وفقًا لمؤشر "باسبورت إندكس" الصادر عن شركة "آرتون كابيتال" للاستشارات المالية، مما يتيح لحامله دخول 180 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53.



تفاصيل الإعفاءات الجديدة

تسمح التحديثات الأخيرة للجواز الإماراتي بدخول 127 دولة بدون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى 53 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها إلكترونيًا أو عند الوصول. بذلك، يمكن لحاملي الجواز الإماراتي دخول أكثر من 90% من دول العالم، مع تقليص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 18 فقط من أصل 198 دولة معترف بها دوليًا.

ترتيب الجوازات عالميًا

المركز الأول: جواز السفر الإماراتي بدخول 180 دولة.

المركز الثاني: جواز السفر الإسباني بدخول 179 دولة.

المركز الثالث: تنافس بين جوازات 14 دولة، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بدخول 178 دولة.

المركز الرابع: جوازات السويد، بولندا، والمجر بدخول 177 دولة.

المركز الخامس: جوازات دول مثل تشيكيا وكوريا الجنوبية بدخول 176 دولة.

إصدار جوازات بمدة صلاحية 10 سنوات

في خطوة تعزز راحة المواطنين، بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية تصل إلى 10 سنوات للمواطنين فوق سن 21 عامًا. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات ذكية تلبي تطلعات المواطنين.

فوائد إصدار الجواز الجديد

تقليل الإجراءات: يوفر إصدار الجواز الجديد الوقت والجهد على المواطنين بتقليص عدد رحلات التجديد من رحلتين إلى رحلة واحدة كل 10 سنوات.

تحقيق الاستدامة: يعزز حرية التنقل والسفر بسهولة، مما يرفع مستوى سعادة المواطنين.

دعم الأهداف الاستراتيجية: يأتي إصدار الجواز الجديد ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة للفترة 2023–2026، وخاصة تطوير منظومة متقدمة لشؤون المواطنين.

أثر الخدمة على جودة الحياة

إطلاق جواز السفر بصلاحية طويلة يعكس رؤية الإمارات في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين، وتقليل البيروقراطية، وتوفير تجربة رقمية سلسة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع بشكل مستدام.