"اكتفاء" تستعرض منظومتها الغذائية في"اصنع في الإمارات 2026"

ستعرض مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" خلال مشاركتها منصة "اصنع في الإمارات 2026" منظومتها الغذائية العضوية المستدامة، التي تعكس التزامها بإنتاج غذاء عالي الجودة يسهم في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتعتزم "اكتفاء" طرح عدد من المنتجات الجديدة في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز القوة الناعمة لإمارة الشارقة، وتطوير هوية مذاق عالمية قائمة على الشوكولاتة الطبيعية والمبتكرة، المعتمدة على مكونات عضوية محلية، بما يقدّم منتجاً إماراتياً فاخراً يخاطب العالم بروح الشارقة.

وتنتج "اكتفاء" عبر مزرعة مليحة للألبان نحو 130 ألف لتر يومياً من الحليب الطازج، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 300 ألف لتريومياً بحلول عام 2029، بما يلبي احتياجات أكثر من مليون مستهلك في الدولة.

وتشمل منظومتها الإنتاجية مزرعة "فَلّي" للطيور الداجنة، التي يبلغ إنتاجها حالياً نحو 7000 طائر يومياً، مع خطط للوصول إلى 16000 طائر يومياً، إضافة إلى منتجات الخضراوات والفواكه من مزارع "غِراس".

وقالت لمياء السويدي من اكتفاء إن المؤسسة تعمل على دعم سلاسل إنتاج الغذاء في الدولة، من خلال طرح نحو 140 منتجاً غذائياً في الأسواق المحلية خلال العامين الحالي والمقبل. وتعتزم إطلاق حليب عالي البروتين مخصص للرياضيين، بنسبة بروتين تصل إلى 43%، مقارنة بنحو34% في المنتجات المتوافرة حالياً في السوق.

وأضافت أن "اكتفاء" تستعرض خلال مشاركتها في اصنع في الإمارات 2026 كذلك منتجات سبع سنابل التي تصل نسبة البروتين فيها إلى 19.3%، من الدقيق ومشتقاته حيث يُعدّ دقيق "سبع سنابل" أول منتج وطني يحصل على علامة "صنع في الإمارات".