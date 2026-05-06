الإمارات تدين التصريحات الإيرانية العدائية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض.

وأكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أرضها يُعدّ سلوكًا مرفوضًا يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، مؤكدة أن محاولات الضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.