محمد بن زايد ومحمد بن راشد يطلعان على مستقبل مدينة برجيل الطبية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جناح مجموعة برجيل القابضة ضمن فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026"، حيث اطّلع سموهم على الرؤية المستقبلية لمدينة برجيل الطبية، المشروع الرائد للمجموعة، إلى جانب منظومتها المتكاملة للرعاية الصحية .

وقدّم الدكتور شمشير فاياليل عرضاً موجزاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حول منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لمجموعة برجيل القابضة.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مشاريع المجموعة ومبادراتها المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال الزيارة، أطلع الدكتور شمشير، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رؤية برجيل لتطوير منظومة رعاية صحية متطورة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وأوضح أن مستقبل مدينة برجيل الطبية سيجمع بين الرعاية السريرية المتقدمة، وعلاج السرطان، والتعليم الطبي، والبحث العلمي، والخبرات العالمية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز للرعاية الصحية المتخصصة والمعقدة.

وحضر الزيارة كل من سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة في بي إس هيلث، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة.

حملت هذه الزيارة أهمية خاصة للدكتور شمشير فاياليل، الذي استعاد خلالها لقاءه السابق بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المراحل الأولى من تأسيس مشروع برجيل، حين استعرض أمام سموه المرحلة الأولى من مدينة برجيل الطبية وهي لا تزال قيد التطوير. واليوم، تنطلق خطط التوسع المستقبلية من تلك الرؤية الأولى، لتجسد المرحلة التالية في مسيرة مدينة برجيل الطبية كمنظومة متكاملة للرعاية الصحية المتقدمة.

يمثل التوسع المستقبلي، الذي يمتد على مساحة 387 ألف متر مربع، خطوة هامة نحو إنشاء منصة متكاملة تتيح للمرضى الوصول إلى أحدث العلاجات والرعاية المتخصصة والمعرفة الطبية بالقرب من منازلهم.

وفي إطار مشاركة مجموعة في بس أس هيلث الواسعة في معرض "اصنع في الإمارات 2026"، أعلنت المجموعة عن مبادرات رئيسية للنهوض بصناعة الأدوية والعلاجات من الجيل التالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل هذه المبادرات تدشين المنشأة الدوائية لشركة لايف في كيزاد بقيمة 700 مليون درهم إماراتي، ومبادرة رائدة في المنطقة بقيمة 100 مليون درهم إماراتي للعلاج الجيني تستهدف اضطرابات الدم الوراثية النادرة، وتهدف هذه المبادرة، من خلال التعاون مع نخبة من الخبراء العلميين وإطلاق منصة متخصصة للعلاج الجيني، إلى بناء القدرات اللازمة لتطوير وتصنيع وتقديم علاجات تُغير حياة المرضى انطلاقاً من دولة الإمارات.

وأكدت المجموعة أن مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات" تعكس التزامها بدعم التوجه الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتصنيع في مجال الرعاية الصحية.