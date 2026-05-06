"طرق دبي" تنفّذ حملتها الميدانية للتأكد من كفاءة محطات انتظار الحافلات خلال صيف 2026

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملتها الميدانية للتأكد من جاهزية محطات الحافلات المكيّفة والمخصصة لانتظار الركاب لموسم الصيف 2026، والتي بلغ عددها الإجمالي (895) موقف موزّعاً على (621) موقعاً بمختلف أنحاء إمارة دبي. وتؤكد الهيئة حرصها على ضمان كفاءة واستمرارية جميع الأنظمة الخاصة بمحطات انتظار الحافلات المكيّفة، لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد المجتمع.

وقال عبدالرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص الهيئة على التأكد من جاهزية كافة مرافق الخدمات التي يستخدمها الجمهور والمرتبطة بوسائل المواصلات العامة، حيث نفّذت حملات ميدانية تضمنت فحص وصيانة استباقية للتأكد من جاهزية محطات انتظار الحافلات المكيّفة لبداية موسم الصيف 2026".

وأضاف الجناحي: "تنفّذ الهيئة العديد من الزيارات الميدانية لمحطات انتظار الحافلات وفقاً للخطة التشغيلية، ويحرص المفتشون على التحقُّق من جاهزيتها على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند رصد أي أعطال فنية، كما تضمنت الحملة إجراءات تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة خدمات محطات الانتظار المكيّفة وتعزيز جاهزيتها التشغيلية لاستقبال المرتادين".

الجدير بالذكر أن الهيئة دشّنت حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووضع ملصقات توعويه للتأكيد على أهمية مساهمة المستخدم أيضاً في الحفاظ على أصول الهيئة ونظافتها، كما وفّرت الهيئة قنوات تواصل للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مقترحات على محطات انتظار الحافلات المكيّفة عبر قنوات التواصل المعتمدة وخدمة مدينتي في تطبيق هيئة الطرق والمواصلات، حيث يتم الاستجابة لها من قبل الفرق المختصة بما يضمن سعادة ورضى المتعاملين.

وتتميّز محطات الانتظار بأنها صديقة للبيئة وانسيابية الشكل مما يساعدها على مقاومتها للحرارة والرياح، وذات مساحة إعلانية واسعة وتُعدّ من أبرز النماذج الحضارية الداعمة للاستدامة، كما تتماشى مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم وتخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتتضمن لوحات إرشادية توضح شبكة التنقّل بالحافلات داخل الإمارة.