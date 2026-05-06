منصور بن محمد: قرار توحيد القوات المسلحة ثبّت أركان الاتحاد وأطلق مسيرة أمن واستقرار





أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن قرار توحيد القوات المسلحة، قرارٌ ثبّت أركان الاتحاد، وأطلق مسيرة أمن واستقرار مستدامة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :" يجسد يوم السادس من مايو 1976 محطة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، حين اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد قرار توحيد القوات المسلحة، قرارٌ ثبّت أركان الاتحاد، وأطلق مسيرة أمن واستقرار مستدامة ... خمسون عاماً من العطاء، جسدت خلالها قواتنا المسلحة روح الإمارات، وحمت المكتسبات، وضمنت الأمن والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرضها. واليوم، نجدد فخرنا بهذه المنظومة العسكرية الشامخة.".