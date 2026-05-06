محمد بن زايد يلتقي محمد بن راشد في منصة "اصنع في الإمارات"

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمنصة "اصنع في الإمارات 2026"، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ، والتقى سموه، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ختام جولته في المنصة.

واطلع سموه خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني وكفاءته واستدامته في العديد من القطاعات الحيوية..إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإنتاج المحلي وتطوير مساراته.

كما استمع سموه من القائمين على المنصات إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع الجديدة التي أعلنت خلال الفعاليات.

وقال سموه إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم الركائز في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.. مؤكداً أن تعزيز دوره يُشكل أولوية إستراتيجية لدولة الإمارات انطلاقاً من رؤيتها الطموحة في تمكين الصناعات الوطنية وتهيئة بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في صناعات المستقبل.. إضافة إلى توفير الفرص للكفاءات الإماراتية في هذا المجال الحيوي.. مشيداً بمستوى المشاركات التي تبرز التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة والمقومات التنافسية التي يتميز بها.

رافق سموه خلال الجولة..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.