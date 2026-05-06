أحمد بن محمد: الإمارات ستبقى عصيّة صامدة أمام أي اعتداء على حصننا الشامخ

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الإمارات ستبقى عصيّة صامدة أمام أي اعتداء على حصننا الشامخ وأن أبناء قواتنا المسلحة، هم حراس الحاضر، وصنّاع المستقبل، و مصدر فخر الإمارات.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :" نبارك لقواتنا المسلحة الباسلة الذكرى الخمسين لتوحيدها، ونجدد في هذا اليوم قسم الولاء والإخلاص لوطننا ورئيسنا وشعبنا بالحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة الإمارات. ولبواسلنا نقول: أنتم درع الأمان، وأنتم عنوان القوة، والإمارات ستبقى عصيّة صامدة أمام أي اعتداء على حصننا الشامخ ... أبناء قواتنا المسلحة، أنتم حراس الحاضر، وصنّاع المستقبل، وأنتم مصدر فخر الإمارات.".