محمد بن راشد يتفقد فعاليات معرض "اصنع في الإمارات"

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات النسخة الخامسة من "اصنع في الإمارات" 2026 المنعقدة في مركز أدنيك بأبوظبي.

وزار سموه جناح مجموعة أدنوك خلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات" 2026، واطّلع على قدراتها التشغيلية والتقنية.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منصة الشركة العالمية القابضة، واطّلع على مجموعة من المشاريع التي تقودها شركات IHC، وتشمل قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية الاستراتيجية.

كما اطلع سموه خلال زيارته لمعرض "اصنع في الإمارات" 2026 على مشاركة مجموعة إيدج، حيث تستعرض إنجازاتها في توطين سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم وتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار التكنولوجي.

وتعد هذه النسخة الأكبر للحدث الذي تشارك به أكثر من 1,200 جهة عارضة وتستمر فعالياته حتى تاريخ 7 مايو.