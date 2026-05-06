تمديد باب التقديم لجائزة محمد بن راشد العالمية للمياه حتى 30 سبتمبر

أعلنت مؤسسة سقيا الإمارات تمديد الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الجائزة.

وتدعم الجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جهود البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في مواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الأقل نمواً حول العالم.

تحول رقمي

وتركز الدورة الخامسة من الجائزة بشكل أكبر على التحول الرقمي، مع منح الأفضلية للمشاريع التي توظّف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلّم الآلي، بما يسهم في تعزيز المراقبة الاستباقية ورفع الكفاءة التشغيلية. ويؤكد هذا التوجه دور الجائزة في مواكبة المتطلبات الإنسانية والتطورات التقنية.

تضم الجائزة أربع فئات رئيسة: «جائزة المشاريع المبتكرة»، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير»، و«جائزة الابتكارات الفردية»، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات»، وتبلغ القيمة الإجمالية لفئات الجائزة مليون دولار.

وتستحوذ جائزة المشاريع المبتكرة على النصيب الأكبر بإجمالي 540,000 دولار، منها 300,000 دولار للمشاريع الكبيرة و240,000 دولار للصغيرة، أما جائزة الابتكار في البحث والتطوير فتبلغ قيمتها الإجمالية 400,000 دولار، تُقسم بالتساوي بواقع 200,000 دولار لكل من فئتي المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية.

وفيما يخص جائزة الابتكارات الفردية، فيبلغ إجمالي جوائزها 40,000 دولار، موزعة مناصفة بين جائزة الباحث المتميز وجائزة الشباب بقيمة 20,000 دولار لكل منهما، بينما خُصص مبلغ 20,000 دولار لفئة الحلول المبتكرة للأزمات.

وخلال الدورات الأربع الماضية من الجائزة، تم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة تقديراً لريادتهم في مجالات إنتاج وتحلية وتنقية المياه.

وتجاوز عدد المستفيدين من المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة ملايين الأشخاص، حيث نُفذت هذه المشاريع في عدة دول منها تونس، ومصر، وبوتسوانا، وفيتنام، ولاوس، وكمبوديا، وساحل العاج، ولبنان، وسوريا، وكولومبيا، وفنزويلا، وهايتي، وتركيا، وبنجلاديش، وميانمار، والفلبين، وفيجي، وأوكرانيا، وجورجيا، وإندونيسيا.