رئيس مجلس النواب البحريني يؤكد تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية من معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن تضامن مملكة البحرين الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس مجلس النواب البحريني، في البرقية، استنكار وإدانة مملكة البحرين، لأي أعمال تستهدف أمن دولة الإمارات واستقرارها وسلامة منشآتها المدنية، مشدداً على رفض كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وتقويض الاستقرار الإقليمي، أو مخالفة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن أمن دولة الإمارات يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين.

وجدد معالي أحمد بن سلمان المسلم، دعم بلاده الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وصون مقدراتها، متمنياً دوام الأمن والاستقرار للإمارات قيادةً وشعباً.