الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات

وام


 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.