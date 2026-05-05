Al Bayan
الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات

وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة..أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً لأمنها وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين

وأعرب جلالته عن تضامن الأردن مع دولة الإمارات ودعمه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها

كما بحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.