خلال اتصال مع رئيس الدولة.. ملك البحرين يدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً، من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد جلالته خلال الاتصال، تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها وصون مكتسباتها.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.