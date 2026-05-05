"باركن" و"الفطيم" توقعان اتفاقية إطارية لإدارة مواقف دبي لمدة 5 سنوات

أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة الفطيم لإدارة وتنظيم مواقف المركبات لمدة خمس سنوات. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ معايير جديدة للإدارة والتنظيم في وجهات التجزئة والتجارة المتميزة التابعة للمجموعة في دبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى باركن الإشراف على عمليات الرقابة وإدارتها لمواقف المركبات المخصصة لأصحاب الهمم في دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا، وأرابيان سنتر. وتشمل هذه المبادرة 61 موقفاً مخصصاً لأصحاب الهمم في دبي فستيفال سيتي مول، و30 موقفاً في فستيفال بلازا، و16 موقفاً في أرابيان سنتر.

وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على تعزيز مستويات الامتثال وضمان الاستخدام الصحيح للمواقف المخصصة لأصحاب الهمم في هذه المواقع. وتأتي هذه الشراكة في إطار التوسع المستمر لباركن في القطاع الخاص، بما يعزز خدماتها التنظيمية والرقابية في الوجهات التجارية ومراكز التجزئة المتميزة في دبي.

وضمن إطار هذه الاتفاقية، ستقوم باركن بإدارة عمليات المراقبة عبر جميع هذه المواقع، بما يشمل التحقق وإصدار مخالفات في مواقف أصحاب الهمم، ومعالجة ملاحظات المتعاملين وحل النزاعات بمرونة عالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمراكز التسوق. كما ستوظف الشركة البيانات والرؤى المستخلصة من العمليات الميدانية لتعزيز مستويات الامتثال ودعم التحسين المستمر لتجربة مواقف المركبات للمتعاملين بشكل عام.

وستعتمد هذه الاتفاقية على أنظمة باركن المتطورة لمواقف المركبات، بما فيها دمج تقنية التعرف التلقائي على لوحات المركبات، التي تتيح مراقبة المركبات بدقة وفي الوقت الفعلي، وتطبيق القوانين بكفاءة عالية. وستكون باركن مسؤولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة في المواقع لضمان الأداء الموثوق، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والتصحيحية اللازمة.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس عبدالرحمن الشويهي، مدير إدارة التشغيل في شركة باركن، قائلاً: "تعكس شراكتنا مع مجموعة الفطيم التزام باركن بدمج التميز التشغيلي في قطاع التجزئة مع أحدث تقنيات الرقابة المتقدمة، لتقديم تجربة استثنائية للمتعاملين. ومن خلال تطبيق تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات وتبسيط إجراءات الإشراف، نهدف إلى توفير بيئة تتسم بالشفافية والفاعلية، تُثري تجربة زوّار وجهات الفطيم ويدعم انسيابية التنقل في مجتمع دبي بشكل عام".

ومن جانبه، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية: "تحافظ زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين على مكانتها في صدارة أولوياتنا الرئيسية عبر جميع وجهاتنا التجارية. وتُعد المواقف جزءاً أساسياً من رحلة الزوار، إذ تؤثر على سهولة الوصول وجودة التجربة الإجمالية. ومن خلال تعاوننا مع باركن، نقدم تجربة أكثر انسيابية مدعومة بالتقنيات الحديثة، بما يعزز طريقة تفاعل متعاملينا مع وجهاتنا".

وتعزز هذه الشراكة حضور باركن في القطاع الخاص، وتدعم نمو محفظتها من مواقف المركبات المُدارة، كما ترسّخ دورها كشريك وطني رائد في تطوير حلول التنقل الذكي، بما يتماشى مع طموحات دبي في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة تخدم قطاع الأعمال والمجتمع على حد سواء.