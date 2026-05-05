أنور قرقاش: نثمن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات

ثمّن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، والتي تستنكر وتدين الهجوم الإيراني الغاشم، وتعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة ويعزل مرتكبيها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وتؤكد هذه المواقف أن إيران هي الطرف المعتدي، والمسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج العربي، ومصدر الخطر والتهديد لأمنه واستقراره".