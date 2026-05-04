مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ضد الإمارات

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة، واصابة عدد من الأفراد.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان أصدرته اليوم، تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات الشقيقة لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، ورفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وحذرت مصر من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، مؤكدة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.