الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات

أدان معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسيرات الحربية والصواريخ مستهدفاً منشآت مدنية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولإتفاق وقف إطلاق النار.

كما أدان أبو الغيط،في بيان اصدره، اليوم، الإعتداء الإيراني السافر الذي إستهدف ناقلة إماراتية بمسيرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيرة على منشأة نفطية في الفجيرة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز محملاً إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية تأكيده على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، معرباً عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات فيما تتخذ من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.