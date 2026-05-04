طقس الإمارات: ارتفاع تدريجي للحرارة يعقبه انخفاض طفيف نهاية الأسبوع





توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى 9 مايو الجاري طقساً مستقراً في المجمل، مع تدرج في درجات الحرارة منتصف الأسبوع يعقبه انخفاض طفيف مع نهاية الفترة، إلى جانب نشاط متفاوت للرياح واضطراب متوقع لحالة البحر خاصة يوم السبت.

وتوقع أن يكون طقس الغد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويسود الأربعاء طقس رطب على بعض المناطق الساحلية، وصحو بوجه عام، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، فيما يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

و الطقس يوم الخميس صحو بوجه عام مع ظهور سحب جزئية أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتتأثر الأجواء الجمعة بانخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، مع طقس صحو بوجه عام، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، و البحر خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

أما السبت، فتسود أجواء صحوة بوجه عام ومغبرة أحياناً، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.