استعراض تنافسية القطاع الدفاعي الإماراتي في «ساها إكسبو 2026»

أكد مجلس التوازن للتمكين الدفاعي دوره في تمكين وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من خلال التمثيل الرسمي في النسخة الخامسة من معرض «ساها إكسبو» من 5 ـ 9 مايو 2026 في مركز إسطنبول للمعارض بالجمهورية التركية.

ويُعد «ساها إكسبو» أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، حيث يستعرض أحدث التقنيات العسكرية، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الذكية، بمشاركة آلاف الشركات العالمية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في «ساها إكسبو 2026» ضمن توجه وطني لتعزيز حضور الشركات الإماراتية في المحافل الدولية، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية.

ويركز مجلس التوازن للتمكين الدفاعي خلال حضوره على تفعيل مسار اللقاءات الثنائية مع شركات ومؤسسات دفاعية دولية، لبحث فرص التعاون في مجالات التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد الدفاعية، إلى جانب إبراز ما تتمتع به دولة الإمارات من قدرات صناعية متقدمة، وتسليط الضوء على الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

ويدعم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، هذه المشاركة من خلال تمكين الشركات الوطنية وتوحيد حضورها تحت جناح وطني موحد، بتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك).

وذلك في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز تنافسية الشركات الوطنية، وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير قاعدة صناعية دفاعية مستدامة قائمة على الابتكار.

ويترأس وفد الجناح الوطني لدولة الإمارات الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ويضم أحمد علي الهرمودي، مدير عام مديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي، وخليفة عيادة الهاملي، رئيس قطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية، في تجسيد لتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لدعم مستهدفات المجلس الاستراتيجية.

وقال ناصر النعيمي: «تُشكّل المعارض الدولية المتخصصة في قطاعات الدفاع والأمن منصات استراتيجية لإبراز القدرات الصناعية والتكنولوجية للدول، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات، إلى جانب دورها المحوري في بناء الشراكات وتوسيع نطاق التعاون عبر سلاسل القيمة العالمية.