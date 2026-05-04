الإمارات.. التحول إلى التعلم عن بعد في المدارس والجامعات حتى 8 مايو الجاري





أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد لمدة أربعة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، وذلك للطلبة والكوادر التربوية والإدارية في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في إطار حرصها على ضمان سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعلم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن القرار يأتي كإجراء احترازي مؤقت يواكب مستجدات الوضع الراهن، ويهدف إلى استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومرنة تضمن تحقيق نواتج التعلم بكفاءة، من خلال تطبيق منظومة التعليم عن بُعد المعتمدة.

وأوضحت أن نطاق القرار يشمل جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الحضانات والمدارس بمختلف مناهجها، حيث سيتم تنفيذ الحصص الدراسية وفق الجداول المعتمدة، باستخدام المنصات الرقمية، وبما يضمن استمرارية اليوم الدراسي بشكل طبيعي دون تأثر بالخطة الزمنية للفصل الدراسي.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة بالحضور الإلكتروني والمشاركة الفاعلة في الحصص الافتراضية، إلى جانب متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال فترة التعلم عن بُعد، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية، والمحافظة على مستوى الانضباط الدراسي.

كما أكدت أن الكوادر التعليمية والإدارية ستواصل أداء مهامها عن بُعد، وفق آليات العمل المعتمدة، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتقديم الدعم الأكاديمي والفني للطلبة عند الحاجة.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم الوضع يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، لتحديد مدى الحاجة إلى تمديد فترة التعليم عن بُعد أو العودة إلى التعليم الحضوري، وفقاً للتطورات والمعطيات، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المجتمع المدرسي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة والكوادر الأكاديمية، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المنظومة التعليمية.

وأكدت الوزارة استثناء عدد من البرامج الأكاديمية ذات الأولوية من هذا القرار، لا سيما تلك التي تتطلب تدريبًا سريريًا أو استخدام المختبرات أو تطبيقات عملية وميدانية مباشرة، بالإضافة إلى البرامج التي تستلزم عقد الاختبارات حضوريًا، حيث ستستمر هذه الفئات بنظام التعليم الحضوري وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.

ودعت الوزارة جميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة، ومتابعة القنوات الرسمية للمؤسسات التعليمية للاطلاع على أي مستجدات.