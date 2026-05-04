الإمارات

أنور قرقاش: التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين إفلاس أخلاقي

  • موقف الإمارات الصلب لن يرهبه هذا التصعيد
البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا إفلاسا أخلاقيا لنظام اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس" : "التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا إفلاسًا أخلاقيًا لنظام اختار العدوان نهجًا في التعامل مع جيرانه. وموقف الإمارات الصلب والمبدئي لن يرهبه هذا التصعيد، ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة".

وأضاف معاليه: "ومجددًا، أخطأت إيران العنوان."