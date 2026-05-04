"طرق دبي" تستقبل أسبوع المرور الخليجي 2026 بفعاليات واسعة لتعزيز سلامة المشاة

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي «أسبوع المرور الخليجي 2026» بمجموعة واسعة من الفعاليات المتنوعة للتوعية بإرشادات السلامة المرورية أثناء عبور الطريق، وذلك بالتنسيق مع شركائها، مستهدفة السائقين والمشاة ومستخدمي وسائل التنقّل المرن في إمارة دبي، وبمشاركة الجهات المتخصصة من مختلف إمارات الدولة. يستمر الأسبوع خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو 2026 تحت شعار "أعبر بأمان".

تأتي المشاركة السنوية للهيئة في الفعاليات والأنشطة الخاصة بأسبوع المرور الخليجي في صميم عملها التوعوي تجاه مستخدمي الطريق، بما يتوافق مع قيم ورسالة الهيئة تجاه الأفراد والمجتمع، ولا سيما في مجال سلامة المشاة.

وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق، أن الهيئة مستمرة في جهودها المتكاملة لتعزيز سلامة المشاة في دبي ضمن منظومة مرورية متقدمة جعلت الإمارة من بين المدن الأكثر أماناً عالمياً، حيث تراجع معدل الوفيات المرورية من 21.7 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان في عام 2007 إلى 1.4 في عام 2025، وهو مؤشر على نجاح الخطط والإجراءات التي نفذّتها الهيئة ضمن استراتيجية السلامة المرورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص، مثل معهد الإمارات للسياقة وشركة ميشلان للإطارات.

وأشار الخزيمي إلى أن الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل إنشاء وتطوير شبكة الجسور والأنفاق ومعابر المشاة، حيث بلغ عدد جسور المشاة في نهاية عام 2025 نحو 177 جسراً، بما في ذلك جسور محطات المترو. كما تجاوز عدد وسائل تهدئة السرعة في شوارع دبي 2000 وسيلة، إلى جانب العلامات واللوحات المرورية والفعاليات التوعوية المستمرة على مدار العام والموجّهة إلى مختلف الفئات المجتمعية.

واستهدفت الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 30 ألف عامل ضمن برنامج «سلامة المشاة»، إضافة إلى نحو 47 ألف طالب استفادوا من المحاضرات التوعوية التي تركّز على سلامة المشاة والعبور الآمن للطريق.

وأوضح الخزيمي أن الهيئة استعدّت لأسبوع المرور الخليجي بمجموعة من الفعاليات التي تخدم شعار هذا العام، من بينها وضع إعلانات توعوية على الشاشات الإعلانية، وعرض شعار الأسبوع على الشاشات الإلكترونية في طرق الإمارة، إلى جانب فعاليات توعوية لأكثر من 1000 عامل حول سلامة المشاة، وتوزيع قبعات عاكسة للضوء على مستخدمي المترو والحافلات العامة مرفقة بكتيّب تعليمات عن العبور الآمن للطريق، يحتوي على رمز إلكتروني لفيلم توعوي يشرح مخاطر العبور من غير الأماكن المخصّصة، ويتضمن الإشارة إلى غرامة هذه المخالفة والتي تبلغ 400 درهم.

وتشمل الفعاليات أنشطة ميدانية للتوعية بضرورة النزول عن الدراجة الهوائية أو السكوتر عند عبور الشارع عبر ممرات المشاة، كما سيتم تكريم بعض مستخدمي وسائل التنقّل الفردي الملتزمين بقواعد السلامة المرورية. وتتضمّن الفعاليات أيضاً مبادرة لزيارة المصابين في حوادث المشاة بمستشفى راشد، بمشاركة سائقي المركبات وسائقي دراجات التوصيل، إضافة إلى فعاليات مدرسية ضمن برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» الذي تنفّذه الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ودعا الخزيمي جميع أفراد الجمهور إلى الالتزام بقواعد العبور الآمن، واستخدام المعابر المخصصة، والانتباه الكامل أثناء السير، ولا سيما عند الاقتراب من التقاطعات ومعابر المشاة، مؤكداً أن سلامة المشاة ومستخدمي وسائل التنقّل المرن في دبي مسؤولية مجتمعية تتطلّب تعاون الجميع.