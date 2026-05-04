بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI في القطاع الخاص في دبي، مؤكداً سموه أن الهدف أن نكون دبي الأفضل عالمياً في تبني هذه التقنيات اقتصادياً وتجارياً، كما وجه سموه الغرفة بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي Agentic AI الداعمة للتحول، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال، وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد.

واكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقود اليوم حراكاً شاملاً لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم تقنياً واقتصادياً وبنيةً تحتيةً ومرافق ترفع جودة الحياة لمعايير لم يسبقنا إليها أحد.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، نطلق اليوم حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI في القطاع الخاص في دبي .. هدفنا أن نكون المدينة الأفضل عالمياً في تبني هذه التقنيات اقتصادياً وتجارياً بما يعطينا تفوقاً مستقبلياً جديداً".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "برنامج التحول مدته عامان .. ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي".

وأكد سموه : "كما وجهنا الغرفة بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي Agentic AI الداعمة للتحول، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال، وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد".

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد: "هدفنا دفع شركاتنا لتبني هذه التقنيات التي ترفع الانتاجية، وتزيد من حجم أعمالها .. وتغير شكل المدينة ليكون اقتصادها الأفضل عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي Agentic AI".

واختتم سمو الشيخ حمدان بن محمد: "محمد بن راشد يقود اليوم حراكاً شاملاً لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم .. تقنياً .. واقتصادياً.. وبنيةً تحتيةً .. ومرافقاً ترفع جودة الحياة لمعايير لم يسبقنا إليها أحد".