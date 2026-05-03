الإمارات تؤكد دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها البحرين لتعزيز أمنها

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات العربية المتحدة تُعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة، بما يكفل صون سيادتها الوطنية، وحماية مكتسباتها، وتعزيز أمنها واستقرارها، في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها.

وأوضح معاليه أن هذه المواقف تنطلق من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما يجمع البلدين من رؤى مشتركة تقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار، وصون مقدرات الشعوب، وتعزيز مسارات التنمية والازدهار.

وشدد معاليه على أن أمن مملكة البحرين يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكدًا أن أي تهديد يمس أمن البحرين يستدعي موقفًا موحدًا وتضامنًا كاملاً في مواجهة كافة التحديات.

كما أكد معاليه تضامن دولة الإمارات الراسخ واللامحدود مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها المستمر لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها قيادتها الحكيمة لتعزيز أمنها الوطني، وترسيخ استقرارها، وصون مؤسساتها، بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو مزيد من التقدم والتنمية.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستظل، بقيادة حكيمة ورؤية راسخة، سندًا وداعمًا لمملكة البحرين، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير، وأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح شعوبها