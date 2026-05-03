"كهرباء ومياه دبي" و"روتشيلد آند كو" تبحثان توسيع نطاق الأعمال العالمية

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي، مع وفد من مجموعة "روتشيلد آند كو"، سبل توسيع نطاق الأعمال العالمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، والتي تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية والتميز التشغيلي والتخطيط طويل الأمد.

وناقش الجانبان هياكل التمويل المبتكرة لمشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، إضافة إلى إستراتيجيات التوسع الدولي لقطاع المرافق في المنطقة، والمسارات العملية التي تمكّن الهيئة من تعزيز القيمة المستفادة من فرص النمو العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، السير جون روز، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "روتشيلد آند كو"، يرافقه سعيد العور، الشريك ورئيس "روتشيلد آند كو" في الشرق الأوسط.

وأكد معالي سعيد الطاير أن الهيئة تتبنى رؤية استشرافية، وتواصل استكشاف الشراكات الإستراتيجية وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز المرونة، وتعظيم القيمة المحققة، ودعم أهدافها الإستراتيجية طويلة المدى على المستويين المحلي والعالمي.

يأتي اللقاء في ظل الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع المالي في دبي، حيث قامت العديد من الشركات المالية وشركات الاستشارات العالمية، بما في ذلك "روتشيلد آند كو"، بتعزيز حضورها وتوسيع أنشطتها في الإمارة خلال السنوات الماضية.