المسؤولية الجماعية تعزز جودة الأداء والتكامل المؤسسي

أكد عدد من المسؤولين في القيادة والعمل المؤسسي أن حرص المسؤول على نجاح زملائه يشكل أحد أبرز العوامل في تجويد العمل، ورفع كفاءة الأداء، مشيرين إلى أن ترسيخ مفهوم «المسؤولية الجماعية» يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل المؤسسي، وتحقيق نتائج أكثر استدامة وفاعلية.

وقال صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، إن القيادة الرشيدة تمثل حجر الأساس في تحقيق الاستدامة والتطور داخل المؤسسات، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على إصدار القرارات، بل تقوم على وضوح الرؤية، وحسن توجيه الطاقات، والقدرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص.

وأوضح أن القائد الناجح هو من يضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياته، ويعمل على تمكين من حوله، وبناء فرق قادرة على الابتكار وتحمل المسؤولية، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة تنعكس بشكل مباشر على جودة الأداء، وتعزز من بيئات العمل القائمة على الثقة والتكامل.

وأضاف إن ترسيخ هذا النهج يبدأ بالقدوة، حيث يسهم التزام القيادات بالقيم والمبادئ في إلهام الآخرين، وتحفيزهم على العطاء، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء قيادات واعية قادرة على إحداث أثر إيجابي مستدام يخدم المجتمع ويواكب تطلعات المستقبل.

من جانبه قال الدكتور سعيد عبيد الطنيجي، مدرب في القيادة والإدارة ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، إن المسؤولية تمثل أمانة متكاملة لا يكتمل نجاحها إلا بنجاح الفريق، مؤكداً أن تمكين الموظفين ودعمهم يسهمان بشكل مباشر في تحسين جودة المخرجات، وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأوضح أن اعتماد ثقافة العمل الجماعي يعزز التكامل بين الإدارات، ويحد من الازدواجية في المهام، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، لافتاً إلى أن المسؤول الأمين هو من يفتح قنوات التعاون مع الجهات الأخرى، ويتبنى نهج الشراكة بدلاً من العمل المنفرد، بما يدعم تحقيق الأهداف المؤسسية بشكل متكامل.

من جهته أكد الدكتور محمد حمدان بن جرش، مدير جمعية الاجتماعيين، أن التحديات المتزايدة وتداخل الاختصاصات تفرض إعادة صياغة مفهوم المسؤولية، بحيث يتجاوز المسؤول نطاق مهامه التقليدية، ويتبنى منهج «نحن» بدلاً من «أنا».

وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في كسر الحواجز المؤسسية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ما ينعكس إيجاباً على جودة القرارات وفعالية الأداء، موضحاً أن القيادة بالقدوة تمثل عاملاً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة داخل بيئة العمل.

وأضاف إن غرس المسؤولية الجماعية لدى الموظفين، وخصوصاً في الصفوف المتوسطة والشباب، يتطلب تطبيق أدوات عملية، تشمل ربط التقييم الوظيفي بمؤشرات أداء مشتركة، وتفعيل التناوب الوظيفي، وتشجيع العمل ضمن فرق متعددة التخصصات، إلى جانب إبراز النماذج الناجحة داخل المؤسسات.

وفي السياق ذاته قال أحمد بن عجلان، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، إن المسؤولية في العمل العام ليست منصباً بقدر ما هي أمانة، تتطلب تحقيق التكامل والنجاح المشترك، مشيراً إلى أن القائد الناجح هو من يدرك أن نجاحه يرتبط بشكل مباشر بنجاح فريقه وزملائه.

وأوضح أن بيئة العمل التي تقوم على التعاون وتبادل الخبرات والانفتاح على مختلف الجهات تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانتماء المؤسسي، لافتاً إلى أن تمكين الموظفين وإشراكهم في صنع القرار يعدان من أبرز عوامل بناء بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

بدوره أكد مانع سعيد الدرمكي، مدير مجالس أولياء أمور الطلبة، أن المسؤولية الجماعية لم تعد مجرد قيمة أخلاقية، بل أصبحت منهجية عمل مؤسسية، تفرضها متطلبات العمل الحكومي الحديث، مشيراً إلى أن تحقيق التميز يتطلب بناء منظومات عمل متكاملة قائمة على التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات.

وأوضح أن ترسيخ هذه الثقافة يستدعي إدماج مفهوم المسؤولية الجماعية ضمن السياسات المؤسسية، وربط التقييم الوظيفي بالإنجازات الجماعية، إلى جانب الفردية، وتعزيز المشاريع المشتركة بين الإدارات، إضافة إلى تمكين القيادات المتوسطة، وإشراك الكفاءات الشابة في فرق عمل متعددة التخصصات.

وأكد أن المؤسسات التي تتبنى ثقافة العمل الجماعي تحقق مستويات أعلى من الاستدامة في الأداء، حيث ينعكس تمكين فرق العمل على جودة المخرجات وسرعة الإنجاز، كما يسهم التكامل المؤسسي في تقليل الهدر وتعظيم الأثر.

واختتم المسؤولون بالتأكيد أن المسؤولية الجماعية تمثل ضرورة استراتيجية لنجاح المؤسسات، حيث يتحقق التميز الحقيقي عندما يرتبط نجاح الفرد بنجاح الفريق، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز جودة العمل المؤسسي.