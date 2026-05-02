محمد بن زايد يزور محمد خميس بن روية الخييلي في العين





زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم محمد خميس بن روية الخييلي في منزله في العين.

وتبادل سموه خلال اللقاء الأحاديث الودية مع الخييلي وعائلته مشيداً بدور الرعيل الأول وعطائهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم، والذين يشكلون ذاكرة وطنية توثق لمحطات تاريخية في مسيرة الوطن، ونستلهم منهم معاني الوفاء والانتماء.

فيما رحب الخييلي والحضور بسموه معربين عن سعادتهم بالزيارة وتقديرهم لنهج القيادة في ترسيخ قيم التواصل والترابط المتأصلة في مجتمع الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة..سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.