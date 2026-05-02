ضربة قوية لشبكات السلاح في السودان .. إشادة بيقظة وحنكة الإمارات

في تطور يعكس مستوى عالياً من اليقظة الأمنية والالتزام السياسي نجحت دولة الإمارات في إحباط مخطط لتهريب أسلحة وذخائر إلى بورتسودان، في عملية معقدة، كانت تستهدف تغذية الصراع داخل السودان، وتهديد أمن شعبه. وأشاد خبراء بيقظة وحنكة الإمارات، مشيرين إلى أن العملية كشفت عن مستوى متقدم من التنسيق والكفاءة لدى الأجهزة الأمنية الإماراتية، التي تمكنت من تتبع مسارات التمويل والشحنات، وإسقاط شبكة معقدة قبل تنفيذ أهدافها،

كما أكدوا أن إحباط العملية هو في حد ذاته إسهام مباشر في حماية المدنيين، وتقليل كلفة النزاع.يأتي هذا التحرك الحاسم ليؤكد مجدداً نهج الإمارات الثابت في دعم استقرار الدول العربية، ورفضها القاطع لتحويل أراضيها أو مؤسساتها إلى منصات لأنشطة غير مشروعة.

وتحمل هذه العملية أبعاداً،تتجاوز البعد الأمني المباشر، إذ تعكس عمق العلاقة التي تربط الإمارات بالسودان، وهي علاقة لطالما قامت على دعم الاستقرار والتنمية، والمساهمة في تخفيف الأزمات الإنسانية، بعيداً عن أي اصطفافات ضيقة أو حسابات آنية.شراكة في الاستقرار.

حماية الأمن

يرى محللون أن إحباط أجهزة الأمن الإماراتية هذا المخطط يمثل رسالة واضحة بأن الإمارات تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على حماية الأمن الإقليمي، وليس فقط أمنها الداخلي، فالسودان، بحكم موقعه وأهميته، يمثل ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار العربي، وأي تهديد لأمنه ينعكس بالضرورة على محيطه،

كما أنها تعكس التزاماً صارماً بتطبيق القوانين الدولية، ومكافحة شبكات الإتجار غير المشروع بالسلاح، التي تعد أحد أبرز محركات النزاعات في المنطقة.ويلفت مراقبون إلى أن هذا التحرك يُفند عملياً المزاعم التي تحاول الزج بالإمارات في مسارات الصراع السوداني، إذ جاء الفعل على الأرض ليؤكد دور إماراتي فاعل في منع التصعيد.

كفاءة أمنية

يؤكد خبير العلاقات الدولية، طارق البرديسي، أن ما قامت به الإمارات يعكس نموذجاً متقدماً في العمل الأمني الاستباقي، مشيراً إلى أن إحباط مثل هذا المخطط يتطلب قدرات عالية في جمع المعلومات وتحليلها، إلى جانب تنسيق مؤسسي محكم.ويقول البرديسي، إن «الأجهزة الأمنية الإماراتية أثبتت كفاءة لافتة في التصدي لهذا النوع من التهديدات المعقدة، ما يعزز مكانة الدولة ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي».

وأضاف أن «أي تهديد لأمن المواطن السوداني هو في جوهره تهديد للأمن العربي ككل». ويشدد على أن التحرك الإماراتي لا يمكن قراءته بمعزل عن سياستها الخارجية القائمة على دعم استقرار الدول، ورفض التدخلات التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمات أو تعميقها.

رد عملي

بدوره، يرى المحلل السياسي الكويتي عبدالعزيز سلطان، أن إحباط عملية تهريب الأسلحة يمثل «رداً عملياً وقوياً» على المزاعم التي تروّج لدور إماراتي منحاز في الصراع السوداني، مؤكداً أن الوقائع على الأرض تُظهر بوضوح أن الإمارات تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتعمل على حماية استقرار السودان لا تقويضه.ويضيف أن «ما حدث يعكس مصداقية السياسة الإماراتية، التي تترجم مواقفها إلى أفعال»، مشيراً إلى أن منع وصول الأسلحة إلى جهات قد تستخدمها في تعميق الصراع، هو في حد ذاته إسهام مباشر في حماية المدنيين، وتقليل كلفة النزاع.

كما يؤكد أن هذه الخطوة تعزز الثقة بالدور الإماراتي كونه طرفاً مسؤولاً في المنطقة، قادراً على الجمع بين الحزم الأمني والرؤية السياسية، بما يخدم الأمن الجماعي العربي.أمن مشترك ومستقبل مستقر.

ويخلص مراقبون إلى أن نجاح الإمارات في إحباط هذا المخطط يبعث برسالة مزدوجة: الأولى تتعلق بقدرتها على حماية منظومتها الداخلية من أي اختراق، والثانية تؤكد التزامها بدعم استقرار الدول الشقيقة، وفي مقدمتها السودان، في مرحلة دقيقة من تاريخه.

وفي ظل تعقيدات المشهد السوداني تبدو مثل هذه التحركات ضرورية للحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، بما يفتح المجال أمام مسارات الحل السياسي،

ويعزز فرص استعادة الأمن والاستقرار.وتواصل الإمارات ترسيخ نموذجها دولة تجمع بين اليقظة الأمنية والحنكة السياسية، في مقاربة متوازنة تستهدف حماية الإنسان العربي أينما كان، وتحصين المنطقة من مخاطر الفوضى والصراعات الممتدة.