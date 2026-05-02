حميد الظاهري: "اصنع في الإمارات 2026" الأكبر في تاريخ الحدث

أكد حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها، أن النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، تعد الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين بما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي الوطني ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار.

وقال الظاهري لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مساحة الحدث بلغت 88 ألف متر مربع بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي فيما وصل عدد العارضين إلى 1245 عارضاً بزيادة 73% مقارنة بعام 2025 يمثلون إمارات الدولة السبع وأكثر من 2000 حرفي متخصص وما يزيد عن 5000 منتج بنمو 4% مقارنة بدورة 2025 وأكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل و 61% شركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال.

وأضاف أن مركز أدنيك أبوظبي يوفر بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية بما يعزز تجربة العارضين والزوار ويدعم تنظيم الفعالية بصورة تواكب مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجموعة سخرت عبر قطاعات أعمالها الست منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية من خلال كوادر وطنية وشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى الاستعداد لانطلاق أعمال منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنوك وشركة العماد القابضة وتنظمها مجموعة "أدنيك" تحت شعار " بنظهر أقوى" خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.

وأوضح أن المركز يوفر أكبر مساحات داخلية وخارجية مرنة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب قاعات مترابطة مجهزة بأحدث التقنيات واستحداث قاعة جديدة مخصصة لاستضافة الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى ضمن الحدث فضلاً عن منصات لعرض الابتكارات خلال الجلسات المصاحبة.

وأشار إلى رفع جاهزية المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة المحيطة لاستقبال الوفود المحلية والدولية بما يضمن تجربة متكاملة للعارضين والزوار.

وأكد أن مركز أدنيك أبوظبي يمتلك قدرات تشغيلية وبشرية متقدمة مدعومة ببنية تحتية ذكية، لافتاً إلى حصوله على شهادة ISO 20121:2012 الخاصة بالإدارة المستدامة للفعاليات إلى جانب عدد من شهادات الآيزو الأخرى وفوزه بجائزة أفضل موقع فعاليات لعام 2025 من مؤسسة “C&IT” فيما تدار فعالياته بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة.

وقال الظاهري إن المجموعة تواصل تطوير مرافق المركز وحلوله التشغيلية بشكل مستمر مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة الحشود والزوار وتحليل حركة المرور وتحسين تجربة المشاركين عبر منصة “Presight AI” وأنظمة “Siemens” و”IBMS” إضافة إلى أنظمة مواقف ذكية تسهم في سهولة الوصول وتقليل الازدحام ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة.

وأضاف أن مجموعة "أدنيك" تسهم من خلال استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة وصناعة الفعاليات بما يدعم النمو المستدام في قطاعي السياحة والأعمال ويوفر فرصاً للعارضين العالميين وصناع القرار ضمن منظومة متكاملة تشمل الضيافة والإعلام وحلول الفعاليات والاستضافة.

وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يؤدي دوراً محورياً في دعم الصناعات المتقدمة بالدولة من خلال الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة وتعزيز التنافسية، إضافة إلى دعم الشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح أن مجموعة "أدنيك" أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم النمو الاقتصادي للدولة عبر استضافة فعاليات دولية كبرى استقطبت ملايين الزوار وأسهمت في دعم التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي إلى جانب دعم آلاف الوظائف واستحداث ملايين الليالي الفندقية سنوياً.

وأكد أن منصة "اصنع في الإمارات" تعد من أبرز المحفزات للاستثمار الصناعي، حيث أسهمت النسخة السابقة في إبرام اتفاقيات وعقود مشتريات وتوريد بقيمة 11 مليار درهم إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.

وأضاف الظاهري أن الدورة الحالية من " اصنع في الإمارات" تشهد زخماً متنامياً مع توقعات بتجاوز مؤشرات الأداء والتشغيل المسجلة في النسخ السابقة، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات.