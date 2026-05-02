محمد بن راشد: المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن حتى لا تكون همّاً عليه

في إطار رؤيته المستمرة لمفهوم القيادة والمسؤولية العامة، شدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على أن المسؤولية في جوهرها ليست موقعاً أو سلطة، بل أمانة تجاه الوطن بكل مكوناته.

ودوّن سموه في حسابه عل منصة إكس تحت عنوان "علمتني الحياة":

"أن المسؤولية أمانة .. والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً .. المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً .. الأنانية في النجاح في العمل العام .. هي خيانة للأمانة .. لأن الوطن لا يتجزأ .. المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن .. كل الوطن .. حتى لا تكون همّ عليه".