«أبوظبي العالمي» يستضيف مقر «روكوس كابيتال مانجمنت»

أبوظبي ــ البيان

أعلن «أبوظبي العالمي - ADGM»، الجمعة، عن افتتاح شركة «روكوس كابيتال مانجمنت»- مكتباً جديداً في أبوظبي، بعد حصولها على تصريح تقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي».

وافتتحت الشركة مكتبها الجديد في برج سكاي تاور، ضمن النطاق الجغرافي الموسع لأبوظبي العالمي، حيث توسع بذلك حضورها الدولي الذي يشمل مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة.

محطة مهمة

وقال كريس آيريش، رئيس منطقة الشرق الأوسط ورئيس الشؤون المالية في «روكوس كابيتال مانجمنت»، إن حصول الشركة على تصريح الخدمات المالية في أبوظبي العالمي يشكل محطة مهمة في مسيرة الشركة لتوسيع حضورها في المنطقة، معرباً عن التطلع إلى البناء على هذه الخطوة من خلال توسيع فريقها وتعزيز تعاونها مع المستثمرين والشركاء.

ويوفر التصريح إطاراً قانونياً متيناً ومتوافقاً مع المعايير الدولية، ما يعزز مستويات الاستقرار والثقة ويعزز إمكانات الاستفادة من الفرص المتاحة للشركات العالمية والمستثمرين في أبوظبي وعلى مستوى المنطقة. وبفضل الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به أبوظبي، وبيئتها الداعمة للأعمال، وأجندتها طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد، يواصل أبوظبي العالمي استقطاب مجموعة متنامية من المؤسسات المالية الدولية الساعية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي، إن انضمام روكوس كابيتال مانجمنت إلى منظومة أبوظبي العالمي المتنامية يشكل إضافة نوعية.

وأشار إلى أن منظومة أبوظبي العالمي تحتضن نخبة من المؤسسات المالية العالمية، وترتكز إلى إطار تنظيمي شفاف يركز على جودة النتائج، ويوفر بيئة جاذبة لمديري الأصول لخدمة العملاء على المستويين الإقليمي والدولي، ونشهد استمرار الزخم في توجه الشركات لتأسيس أعمالها في أبوظبي العالمي.