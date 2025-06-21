شرطة دبي تنقذ سائقة تعطّل مثبت السرعة في مركبتها على شارع الشيخ زايد

تمكنت الدوريات المرورية في شرطة دبي من إنقاذ سائقة بعد تعطل مثبت السرعة في مركبتها على شارع الشيخ زايد، وذلك في تدخل سريع واحترافي تم خلال دقائق من تلقي البلاغ، ما أسهم في تجنبها ومستخدمي الطريق خطر وقوع حادث مروري محتمل.

وتفصيلاً، قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود مركبة تسير بسرعة ثابتة على شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي، دون قدرة السائقة على التحكم فيها نتيجة تعطل مثبت السرعة.

وأضاف أن الدوريات المرورية تحركت على الفور إلى الموقع، وتم رصد المركبة وهي تسير في المسرب الرابع من الطريق، حيث تم مرافقتها بشكل دقيق ومنسق، وتوجيه السائقة عبر مكالمات هاتفية وتعليمات مباشرة، لإبلاغها بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتها وسلامة الآخرين.

وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن الدوريات المرورية قامت بتأمين المركبة عبر خلق ممر آمن من المركبات خلفها وأمامها، مع إبعاد المركبات الأخرى عن مسارها لتفادي أي اصطدام محتمل، إلى أن تم إيقاف المركبة بأمان على جانب الطريق دون وقوع أية إصابات أو أضرار.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال بين غرفة العمليات والدوريات الميدانية كان له دور كبير في السيطرة على الموقف بنجاح، مشيداً بجهود الفرق المرورية في التعامل المهني والإنساني مع مختلف الحالات الطارئة، بما يعكس كفاءة شرطة دبي في الاستجابة السريعة وحماية الأرواح على الطريق. داعياً جميع السائقين إلى إجراء فحوصات دورية للمركبة، والتأكد من سلامة الأنظمة الفنية فيها، بما في ذلك أنظمة المكابح ومثبت السرعة، مؤكداً أن الوعي والإجراءات الوقائية تلعب دوراً محورياً في تفادي الأعطال الخطرة.

ونوّه اللواء سيف المزروعي، بضرورة التزام السائقين الذين يتعرضون لمشكلة تعطل مثبت السرعة بالهدوء وعدم الذعر، مع التأكد من ربط حزام الأمان، وتشغيل أضواء التنبيه الرباعية "الإشارات الأربعة" والمصابيح الأمامية، والاتصال الفوري برقم الطوارئ 999 لشرح الحالة بدقة. ولفت إلى أن هناك خطوات محددة يجب على السائق اتباعها في مثل هذه الحالات، أهمها توجيه المركبة تدريجيًا نحو جانب الطريق الآمن مع الحفاظ على التوازن وعدم القيام بمناورات مفاجئة، والضغط المتواصل على دواسة المكابح، إذ أن بعض أنظمة مثبت السرعة قد تنفصل تلقائيًا عند الكبح المتدرج، وفي حال عدم استجابة الفرامل، يجب تحويل ناقل الحركة إلى الوضع "N" مما يؤدي إلى فصل الدفع عن العجلات ويساعد على تقليل السرعة تدريجيًا، وإذا لم تفلح الخطوتان السابقتان، يُنصح برفع فرامل اليد تدريجيًا وبحذر شديد، مع الإمساك القوي بعجلة القيادة لتفادي فقدان السيطرة، وإذا استمر الخلل، يمكن تحريك ناقل الحركة بين وضعيات N وD عدة مرات في محاولة لتقليل السرعة، وفي حال نجحت أي من هذه الخطوات قبل وصول الدوريات، يتوجب إيقاف المركبة خارج الطريق بشكل آمن، والانتظار حتى وصول الجهات المختصة.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن سلامة السائقين ومستخدمي الطريق تبدأ بالوعي والمعرفة المسبقة بكيفية التصرف في المواقف الطارئة، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب قد يُجنّب السائقين مخاطر كبيرة.