«عقيق عجمان».. أصالة الماضي بلسان الحاضر

يروي «عقيق عجمان» فصولاً ممتدة من تاريخ المنطقة، تبدأ من العصر البرونزي وتمتد إلى ملامح الحاضر، في سردية تتقاطع فيها التجارة بالثقافة، ويتحول فيها الأثر من شاهدٍ صامت إلى عنصر فاعل في تشكيل الهوية الوطنية. هذا الامتداد الحضاري شكل محور جلسة نظمها ملتقى متحف زايد الوطني بعنوان «العصر البرونزي: التجارة والزينة والتعبير الثقافي»، واستضافها «مجلس أمين الشرفاء» 29 أبريل 2026، حيث طُرحت رؤى حول كيفية توظيف المكتشفات الأثرية، وعلى رأسها «العقيق الأحمر»، في ترسيخ حضور التاريخ ضمن وعي الأجيال الجديدة وممارساتهم اليومية، بما يعيد وصل الماضي بالحاضر في سياق ثقافي حي.

في هذا السياق، أكدت ميثاء السويدي، مدير الآثار والتراث والمتاحف في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن تقديم المكتشفات الأثرية، ومنها «العقيق الأحمر»، لا يقتصر على عرضها في المتاحف، بل يمتد إلى ربطها بالعادات والتقاليد وممارسات «السنع» لتعزيز حضورها في حياة الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن هذا التوجه يعتمد على أساليب تطبيقية، من خلال ورش وبرامج تفاعلية تركز على الممارسات اليومية، بما يسهم في ترسيخ هذه المفاهيم بشكل عملي. وأضافت أن التجارب الميدانية، خاصة في تعليم الطلبة الألعاب الشعبية وأساليب التعامل الاجتماعي، أظهرت تفاعلاً واضحاً، ما يعكس إمكانية تحويل عناصر التراث إلى جزء من السلوك اليومي عند تقديمها بطريقة مبسطة وقريبة من واقعهم.

من جانبه، استعرض علي عبدالرحمن المقبالي، رئيس وحدة البحث الأثري في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، كواليس العمل الميداني، مشيراً إلى أن عدداً من المواقع يُكتشف مصادفة أو خلال المشاريع التطويرية. موضحاً أن الجهد البحثي يسعى إلى نقل القطع من لُقى صامتة إلى تجربة تفاعلية، تُمكن الزائر من فهم الدور التاريخي للمنطقة كمركز للتبادل التجاري منذ العصر البرونزي.

وشارك في تقديم الجلسة عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني، في إطار تعاون بين المتحف ودائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان لتعزيز الحراك الثقافي. ويواصل البرنامج، الذي انطلق من دبي، محطاته المقبلة في متحف العين «18 مايو» وبيت الحكمة في الشارقة في «21 مايو»، ضمن سلسلة جلسات تناقش موضوعات متنوعة مرتبطة بالتراث والهوية، في إطار حراك ثقافي يربط إمارات الدولة، ويعيد تقديم الماضي بوصفه عنصراً فاعلاً في تشكيل الحاضر.