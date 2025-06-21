محمد بن زايد مهنئاً بـ«يوم الأب»: أبونا زايد كان نعم الأب لأبنائه وأبناء الإمارات

استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، في مناسبة "يوم الأب"، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيداً بمكانته كقائد استثنائي وأب ومربٍّ لأبناء الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أبونا زايد.. كان نعم الأب لأبنائه وأبناء الإمارات، ومثلما كان قائداً استثنائياً يضع أبناء وطنه في قلبه وفكره، فقد كان المربي وراعي الأسرة والقدوة التي تعلمنا منها ولا نزال كل ما هو خير وإنساني ونبيل. في "يوم الأب" أدعو الله له بالرحمة جزاء ما قدم للإمارات وشعبها، وأهنئ الآباء في كل مكان وأثني على دورهم المحوري في بناء الأسرة الصالحة والمجتمع القوي".