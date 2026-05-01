محمد بن راشد: نحن شعب لا يتوقف عن التعلم والمعرفة نقلتنا من الصحراء إلى الفضاء

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مع الدفعة الأولى من بعثات "محمد بن راشد التخصصية" الموجهة للكوادر الوطنية الحكومية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء القدرات المستقبلية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مع الدفعة الأولى من بعثات محمد بن راشد التخصصية .. والموجهة للكوادر الوطنية الحكومية في أفضل الجامعات العالمية مثل جامعة نيويورك وجامعة جورج تاون وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وغيرها".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الهدف تكوين خبرات تخصصية في القطاعات المستقبلية لهذه الكوادر .. الهدف أن تبقى الحكومة تتعلم .. بدون توقف .. نحن شعب لا يتوقف عن التعلم .. لأن المعرفة هي التي نقلتنا من بساطة الصحراء إلى عمق الفضاء".