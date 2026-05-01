قرقاش: لا يمكن الوثوق في أي ترتيبات أحادية لإيران بشأن مضيق هرمز

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن النقاشات الدائرة حول أمن الملاحة في مضيق هرمز تبرز بوضوح الدور الحاسم للإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي، باعتبارها الضامن الأساسي لحرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في النقاش الدائر حول مضيق هرمز، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وبطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها".