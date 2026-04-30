محمد بن راشد يكرم الفائزين في جائزة «إرث دبي»

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم الفائزين في جائزة «إرث دبي» أحد أهم الجوائز الثقافية والاجتماعية.

ودون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حسابه على منصة " إكس" : "بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلاقاً من رؤيته التي أرست نهجاً واضحاً في ترسيخ التاريخ والهوية جزءاً من مشروع دبي الحضاري، كرم سموّه اليوم الفائزين في جائزة «إرث دبي»، أحد أهم الجوائز الثقافية والاجتماعية التي تحتفي بهويتنا وتحفظ ذاكرتنا".

وأضاف سموه " أكثر من 14 مليون تفاعل و25 ألف مشاركة.. من مواطنين ومقيمين.. من مؤسسات ومدارس.. جميعهم اشتركوا في رواية قصة واحدة: قصة دبي".

وتابع سموه: "نبارك للفائزين ونشكر كل من ساهم ومن وثق ومن حفظ الموروث وصان التاريخ. وستبقى قصة دبي تُروى.. بصوت أهلها، وبعين من عاشها، وبقلب كل محب لها. فمن لا يوثق إرثه.. ينساه الزمن.. ودبي لا تُنسى".