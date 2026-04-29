مكتوم بن محمد: دبي ترتقي بأخلاق أهلها بجانب تطورها

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي، إلى جانب ما تشهده من تطور وجودة مرافقها وخدماتها، ترتقي أيضاً بأخلاق أهلها، وتُصان بسلوكيات من يسكنها.

وأضاف سموه :"شكراً لكل من يحافظ على دبي وعلى تجربتها الحضارية".

ونشر سموه في حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو للمكرمين الذين ساهموا في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي.

وكرّمت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري مجموعةً من الأفراد تقديراً لدورهم الحضاري في الحفاظ على سلامة الطرق، ونظافة المدينة، ودعم جهود تصريف المياه.

وتم تكريمهم من قبل معالي مطر الطاير، نائب رئيس اللجنة، بحضور سعادة المهندس مروان بن غليطة، عضو اللجنة، وسعادة سعيد النظري، أمين عام اللجنة، تقديراً لجهودهم.