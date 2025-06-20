«قضاء أبوظبي» ووزارة العدل تبحثان تعزيز تكامل المنظومة القضائية

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، وذلك في إطار بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والذكية في المجالات القضائية والعدلية، بما يسهم في تقوية دعائم العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن الزيارة تعكس الحرص على دعم التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتطوير القدرات المؤسسية وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد التعاون مع المؤسسات القضائية والعدلية المختلفة لتعظيم أوجه الاستفادة، بما يرسخ المكانة التنافسية للدولة على المستوى العالمي.

وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى اهتمام الدائرة بتطوير شراكاتها وتبادل الخبرات، ونقل تجاربها الرائدة في تبني أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة.

إلى ذلك، تعرف وكيل وزارة العدل خلال جولة بمبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على أفضل الممارسات المتعلقة بتحسين وتطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وآلية متابعة مؤشرات الأداء الشهرية، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية وسهولة إنجاز المعاملات.

كما حضر وكيل وزارة العدل جلسة زواج مدني في محكمة الأسرة المدنية، واطلع على الأنظمة الرقمية المستخدمة في طلبات الزواج المدني، ونتائج المؤشرات القضائية العالمية.

واطلع على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024 - 2026، والأهداف النوعية التي تسعى لتحقيقها، والمشاريع والمبادرات التي توظف أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم دورها كركيزة أساسية للعدالة، فضلاً عن التقنيات والخدمات الإلكترونية المستحدثة، والتي تعزز سهولة الوصول إلى العدالة، وتدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والارتقاء بمستويات الجودة.