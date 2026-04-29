5 آلاف بحث علمي في جامعة العين

حققت جامعة العين تقدماً لافتاً في مسيرتها البحثية، بعد أن تجاوز عدد أبحاثها المنشورة في قاعدة بيانات «سكوبس» 5,000 بحث علمي، شملت مجلات علمية ومؤتمرات دولية وفصولاً في كتب متخصصة، بما يعكس تنامي إنتاجها العلمي وتعزيز حضورها الأكاديمي محلياً ودولياً.

ويجسد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتوجيه البحث العلمي نحو القضايا العالمية، إذ ارتبط 3082 بحثاً بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع تركيز على مجالات الصحة، وجودة التعليم، والصناعة والابتكار، والبنية التحتية، والنمو الاقتصادي، وبناء الشراكات، وسجلت الأبحاث نحو 80837 استشهاداً علمياً، بما يعكس اتساع أثرها المعرفي والتطبيقي.

وأظهرت المؤشرات أن 79.4% من الأبحاث نُشرت في مجلات مصنفة ضمن الفئتين الأولى والثانية، ما يؤكد توجه الجامعة نحو النشر في مجلات عالية التأثير، إلى جانب تبنيها نهجاً بحثياً متعدد التخصصات ينسجم مع أولوياتها الأكاديمية.

كما شكل التعاون الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، إذ نُفذ نحو 70% من الأبحاث بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية، إضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات علمية متخصصة، وتوسيع الشراكات البحثية عبر اتفاقيات وبرامج دولية، بما يعزز تبادل الخبرات ويرفع جودة الإنتاج العلمي.

وأكد الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن هذا الإنجاز البحثي يعكس الرؤية الاستراتيجية للجامعة في ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال إن تجاوز 5,000 بحث علمي مفهرس في قاعدة «سكوبس» يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة، ويؤكد التزامها بإنتاج معرفة علمية ذات أثر حقيقي تسهم في معالجة القضايا العالمية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى مواصلة الاستثمار في بيئة بحثية متقدمة تدعم الباحثين وتعزز التعاون الدولي.

وأضاف أن الجامعة تعمل على ربط مخرجات البحث بالتطبيقات العملية التي تخدم المجتمع وتسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام في دولة الإمارات، من خلال تطوير مشاريع بحثية متعددة التخصصات وإنشاء مختبرات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة والاستدامة والعلوم الصيدلانية.