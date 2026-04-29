الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضبط عصابة إجرامية لترويج المواد المخدرة

أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أنه نجح في تنفيذ عملية مشتركة مع شرطة دبي ، والشارقة ومملكة البحرين استمرت لمدة شهر ، أسفرت عن ضبط عصابة إجرامية مكونة من 13 متهماً يحملون الجنسية الآسيوية والأفريقية ، يقودها تاجر مخدرات من الجنسية الأسيوية من خارج الدولة ، مختصة في ترويج المواد المخدرة .

وأوضح الجهاز أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة ، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة الإجرامية خارج الدولة وتم إحضاره إلى دولة الإمارات لتقديمه إلى العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه ، لافتاً إلى أن "العملية استمرت مدة شهر ، وجاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة ، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم ، وقد أظهرت التحريات تلقي تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة ، بتوزيع كميات من المخدرات في مناطق مختلفة بالدولة .

وذكر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة بلغ وزنها 56,623 كيلوغراماً من المواد المخدرة ، إضافة إلى 8,159 قرص من المؤثرات العقلية المخدرة ، وكمية كبيرة من السجائر الإلكترونية معبأه بزيت الحشيش ، وبلغ إجمالي قيمتها ما يقارب 3,300,000 درهم ، مؤكداً أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات سيواصل جهوده لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة .

وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الإتجار بالمخدرات ، وعدم الاكتفاء بملاحقة المروجين داخل الدولة ، بل الوصول إلى العناصر الرئيسية التي تدير الشبكات الإجرامية من الخارج وتحاول الإضرار بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار مجتمعها .

وأوضح الجهاز أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود ، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الشرطية والأمنية الشقيقة والصديقة أسهم في تعقب أفراد الخلية ورصد تحركاتهم ، وصولاً إلى إحباط مخططاتهم الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة .

وشدد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على امتلاكه الأطر القانونية والإمكانات العملياتية التي تمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تجار المخدرات الذين يديرون الشبكات الإجرامية من خارج الدولة ، بما يضمن حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف الإمارات وأبنائها بهذه الآفة الخطيرة .