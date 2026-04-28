مكتوم بن محمد: المؤسسات الاستثمارية العالمية تتجه نحو دبي باعتبارها قاعدة للانطلاق والنمو

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المؤسسات الاستثمارية العالمية تتجه اليوم نحو دبي باعتبارها قاعدة للانطلاق والنمو.

وثمن سموه الشراكات التي ترسخ موقع دبي كعاصمةٍ عالمية للفرص والنجاحات والريادة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع روب لوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول، كما استعرضا فرص التعاون في ضوء النمو المستمر والقوي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.

