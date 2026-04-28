هيئة دبي للطيران المدني تطلق دليل وخدمة رعاية مستهلكي قطاع الطيران في الإمارة

أطلقت هيئة دبي للطيران المدني دليل وخدمة رعاية مستهلكي قطاع الطيران في إمارة دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير إطار تنظيمي متكامل، ينظم العلاقة بين المسافرين وشركات الطيران ووكلاء السفر المرخصين، ويعزز ثقة المتعاملين في القطاع.

ويشكل الدليل مرجعية تنظيمية واضحة تحدد حقوق المسافرين والتزامات شركات الطيران ووكلاء السفر، إلى جانب وضع آلية متكاملة لمعالجة الشكاوى، من خلال دور الهيئة جهة تنظيمية ووسيطة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، وترسيخ أفضل الممارسات في قطاع الطيران، وتتيح الخدمة الجديدة للمسافرين إمكانية تقديم الشكاوى والملاحظات بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، إضافة إلى متابعة الطلبات بشكل مباشر، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم.

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «يمثل إطلاق دليل وخدمة رعاية مستهلكي قطاع الطيران خطوة استراتيجية، تعكس التزام الهيئة بتعزيز حقوق المسافرين، وتطوير منظومة الطيران المدني في إمارة دبي. ونحرص من خلال المبادرة على توفير بيئة تنظيمية متقدمة، تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المتعاملين في القطاع».

ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى الاطلاع على دليل رعاية مستهلكي قطاع الطيران والاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز معرفتهم بحقوقهم وضمان تجربة سفر أكثر ثقة، كما حثت الهيئة شركاءها من شركات الطيران ووكلاء السفر على دعم المبادرة والمساهمة في نشر الوعي بها، بما يعزز من كفاءة المنظومة، ويرتقي بتجربة السفر في إمارة دبي.

