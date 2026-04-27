"طرق دبي" و"شرطة دبي" تدشنان وحدة مراقبة مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية





أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي بشكل مشترك عن تدشين وحدة مراقبة وسائل التنقّل الشخصية، لرقابة وضبط هذه الوسائل، التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من 1 مايو 2026، وذلك على جميع مسارات الدراجات الهوائية، والشوارع الرئيسة، ومناطق التنقّل المرن في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهتين على ضمان الامتثال بالقواعد المرورية، والقيادة الآمنة لمستخدمي وسائل التنقّل المرنة، مما يعزز من السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وتهدف الوحدة إلى رصد السلوكيات غير الآمنة وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية من الأفراد، بما يشمل الالتزام بالمسارات المخصصة، وارتداء الخوذة والملابس الواقية، والتقيّد بالسرعات المحددة، ومنع القيادة المتهورة أو ركوب أكثر من شخص على السكوتر. وسيتم تحرير المخالفات وحجز المركبات المخالفة بالتنسيق مع شركة الإمارات للمزادات.

وستباشر الوحدة المشتركة أعمالها على جميع مناطق الإمارة، استناداً إلى القرار رقم (13) لسنة 2022 الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات (بما فيها السكوتر الكهربائي والدراجة الهوائية والكهربائية)، على أن تُركز جهودها في عدد من المواقع الحيوية في دبي تشمل مسار شاطئ جميرا، ومحمد بن راشد بوليفارد، والقناة المائية والخليج التجاري، ودبي مارينا، إلى جانب مناطق المنخول، الكرامة، الحمرية، الرفاعة، والمرقبات.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يأتي إطلاق الوحدة المشتركة امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشرطة دبي، ضمن منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية للإمارة في مجالات النقل والسلامة والابتكار. كما تؤكد تحرص الهيئة على الارتقاء بثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية، وتعزيز التزامهم بأنظمة السير من خلال توفير شبكة من مسارات آمنة مخصصة للدراجين تتوافر عليها لوحات توضح اشتراطات القيادة على المسارات، إلى جانب مواصلة رصد السلوكيات المتهورة بما يضمن سلامة الجميع ويجعل من دبي مدينة رائدة في تبنّي أنظمة تنقّل ذكية وآمنة".

وأضاف البنا: "تعكس الوحدة المشتركة حرص الهيئة على تحقيق التكامل بين خطط البنية التحتية ومتطلبات التشغيل الآمن، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى جميع فئات المجتمع، وتوفير بيئة تنقّل ذكية ومستدامة، كذلك تمثّل خطوة نوعية جديدة في مسيرة تعزيز الأمان والسلامة ضمن منظومة النقل المتكاملة في دبي، بما يخدم سكان دبي وزوّارها، ويواكب ريادتها العالمية في مجالات النقل المستدام والذكي".

ومن جانبه أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي: "إن إطلاق هذه الوحدة يأتي ضمن إطار التعاون المستمر بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، لا سيما مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية. وأوضح أن الوحدة ستُسهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، لما لها من دور هام في الحد من السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الانضباط المروري، مشدداً على المسؤولية الكبيرة التي تقع على مستخدمي وسائل التنقّل الشخصية في الالتزام بقوانين السير والمرور".

وثمّن اللواء سيف المزروعي، الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم في تنفيذ العديد من المبادرات المرورية المشتركة في مجال السلامة المرورية، وتقديم أفضل الخدمات الريادية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف إسعاد الجمهور وتعزيز الأمن والأمان والسلامة المرورية في إمارة دبي.

وتدعو هيئة الطرق والمواصلات الأفراد من مستخدمي وسائل التنقّل المرنة إلى الاطلاع على اشتراطات القيادة على المسارات والتزامات الدراج ولائحة المخالفات المتوافرة على صفحة الهيئة.